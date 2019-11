Attraversa binari, treno uccide giovane

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - Un ragazzo, di circa 20 anni, è stato travolto e ucciso da un treno ieri sera a Santa Margherita Ligure. Il giovane, di origini straniere, avrebbe attraversato i binari poco distante dalla stazione dopo essere sceso dal treno.

Il traffico è stato momentaneamente bloccato e poi ripristinato. Le indagini sono affidate alla polizia ferroviaria.

Un altro investimento è avvenuto questa mattina tra Albenga e Alassio, intorno alle 9. In questo caso si è trattato del suicidio di un uomo di 49 anni. E' avvenuto al passaggio del convoglio tra due gallerie in un tratto a binario unico. Si segnalano ritardi importanti su tutta la linea Ventimiglia-Genova, in entrambi i sensi di marcia. Trenitalia sta attivando un servizio bus, nel tratto interrotto Albenga-Alassio.