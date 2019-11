Foto Engels per Bauhaus a Museo Ceramica

Giovedì, al Museo della Ceramica di Savona, si terrà l'inaugurazione dell'esposizione di fotografie di Hans Engels dedicate al centenario dalla fondazione del Bauhaus. Attraverso 54 fotografie scattate in 6 diversi paesi europei, Engels propone al pubblico un ritratto inedito degli edifici progettati e costruiti da docenti e studenti della scuola del Bauhaus, mostrandone le attuali condizioni spiegano in una nota gli organizzatori.

Dopo essere stata esposta in prestigiose sedi istituzionali europee, l'esposizione resterà al Museo della Ceramica fino al 12 Gennaio 2020.

L'esposizione è stata realizzata dall'Ordine degli Architetti Pppc della provincia di Savona, il Museo della Ceramica di Savona, l'Istituto di Cultura Italo-tedesco ICIT di Savona e il Goethe-Institut.