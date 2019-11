Furti in appartamento, un arrestato

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - La polizia, in due distinte operazioni, ha arrestato questa notte un genovese di 36 anni per il reato di furto in appartamento e ha denunciato ieri mattina una torinese di 18 anni per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Questa notte due volanti della Questura sono intervenute dopo la segnalazione di un cittadino che dal suo balcone ha sentito, in vico delle Carabaghe, infrangere un vetro di una finestra per poi vedere un individuo entrare dentro l'appartamento. Gli agenti, giunti immediatamente presso l'abitazione, hanno circondato la casa riuscendo così a bloccare il ladro. L'uomo, con svariati precedenti di Polizia, ha messo a soqquadro la casa senza però riuscire a rubare niente proprio grazie all'intervento.

Quanto alla giovane donna, con precedenti specifici, è stata trovata a un controllo degli agenti del commissariato di Sestri Ponente, in possesso di 2 grossi cacciaviti, 2 paia di guanti e una lastra di plastica rigida usata di solito per aprire le porte.