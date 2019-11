Sampdoria: nuovi contatti per Florenzi

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - Ci sarebbero stati contatti tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e Alessandro Lucci, agente dell'estero della Roma Alessandro Florenzi. Nel caso di una cessione in prestito a gennaio i blucerchiati avrebbero dato la massima disponibilità anche se ci sarebbe da trovate una soluzione per l'ingaggio fuori dal budget del club ligure.

Intanto sul fronte offensivo sono al vaglio diverse piste tra cui quella di un ritorno di Éder, attualmente in Cina allo Jiangsu Suning che lo ha acquistato un anno fa dall'Inter.