Cervo investito a Chiavari

Inusuale investimento oggi a Chiavari, dove un cervo, sceso dalle colline che circondano la città, è stato colpito da un'auto nel centrale Corso Garibaldi a Chiavari. Dopo alcune di agonia mil povero cervo è morto. L'animale, sceso dai boschi sulle colline che circondano la città, impaurito dalla presenza delle persone nel centro storico della città, ha saltato una transenna finendo su un'auto e l'urto violento non gli ha lasciato scampo. Nonostante le cure dei veterinari il cervo non ha resistito. L'incidente è avvenuto in un'ora di punta davanti a decine di testimoni, soprattutto genitori che portavano i figli a una vicina scuola. Una folla si è radunata stupita e commossa intorno al povero animale ferito, qualcuno ha cercato di aiutarlo prima dell'intervento dei vigili e dei veterinari, ma è stato inutile. E' stato deciso di donare le sue carni pregiate ai frati cappuccini di Chiavari per la mensa dei poveri. Lo stomaco invece sarà inviato all'Università di Genova. Intanto la polizia municipale ha accertato che il povero cervo è stato vittima di un pirata della strada che dopo l'investimento si è subito allontanato. (ANSA)