Sampdoria: Bonazzoli stop fino a Natale

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Brutta tegola per la Sampdoria in attacco: si preannuncia uno stop lungo per Federico Bonazzoli che si era infortunato domenica con l'Atalanta dopo dodici minuti. Gli esami a cui è stato sottoposto oggi hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia destra. A questo punto il ritorno è previsto nel gennaio 2020 dopo la sosta natalizia.