Colf deruba anziana donna di 7 mila euro

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - Una donna di 64 anni di origini colombiane, collaboratrice domestica di un'anziana donna residente a S.Margherita Ligure è stata denunciata dai carabinieri per furto in appartamento. Dopo accurate indagini, supportate anche dall'analisi dei filmati della videosorveglianza, gli investigatori hanno appurato che tra marzo e agosto, in più occasioni, la donna si era impossessata di circa 7 mila euro in contanti appartenenti all'anziana.