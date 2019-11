Bus elettrici sulla linea 517 a Genova

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - Nuovi bus elettrici hanno iniziato a circolare sulla linea 517 che collega via Oberdan a Capolungo a Genova. Alternano le corse con mezzi con motori a combustione ma entro poche settimane, quando arriveranno altri due nuovi bus, la 517 sarà completamente "green". Amt ricorda le altre due linee bus "elettriche": la 518 interna all'ospedale San Martino e la 516 che collega via Oberdan a Sant'Ilario. In tutto sono otto e diventeranno 10 i nuovi mezzi entrati in servizio a partire da quest'anno. I bus elettrici, riconoscibili dalla livrea bianca e rossa, sono realizzati dall'azienda Rampini: lunghi 7,8 metri trasportano 45 persone di cui 10 sedute. Le batterie vengono ricaricate la notte nelle rimesse.