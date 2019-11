Cade in dirupo con mountain bike, grave

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 10 NOV - Un sanremese di 45 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dopo essere precipitato con la mountain bike, in un dirupo, finendo nel greto di un torrente. E' accaduto sulle alture di frazione Torri, a Ventimiglia. A dare l'allarme è stato un amico che si trovava con lui. L'uomo ha riportato un politrauma, con pneumotorace ed è stato soccorso dall'eliambulanza dei vigili del fuoco. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'accaduto. L'incidente si è verificato in una zona particolarmente impervia, che ha reso difficile l'arrivo dei soccorsi.

Brutta caduta anche per un altro biker sulle alture di Finale Ligure, lungo il sentiero 115 che dalal base Nato scende a Carbuta. Un francese di 35 anni ha subito due gravi traumi, uno facciale e uno toracico dopo un salto con la bici. E' stato recuperato dal Soccorso alpino. Dopo le prime cure insieme è stato trasportato lungo il sentiero con barella portantina con i Vigili del fuoco fino all'ambulanza.