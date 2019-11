Trofeo Sapio: Quadarella vince 800 sl

Al Trofeo Nico Sapio di nuoto, la protagonista assoluta nella seconda giornata di gare è Simona Quadarella che vince gli 800 sl con il tempo di 8'12"19, primato della manifestazione. "Sono un po' stanca ma è normalissimo in questa fase della stagione", ha detto. Una conferma per la romana che ieri aveva vinto nei 400 sl. Alle sue spalle Martina Caramignoli (8'15″73), che ha sfiorato il limite fissato dalla Fin (8'15″4) per la qualificazione agli Europei 2019 di Glasgow in vasca corta. Prestazione di livello nei 100 rana per la genovese Martina Carraro vittoriosa col tempo di 1'05″02, non troppo lontana dal proprio primato italiano di 1'04″68, che ha battuto la giovanissima Benedetta Pilato. Da segnalare anche il successo di Fabio Scozzoli (26″14) nei 100 rana davanti a Nicolò Martinenghi.