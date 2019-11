Genoa: Motta,mi piace spirito di squadra

(ANSA) - NAPOLI, 9 NOV - "Sono contentissimo dello spirito mostrato dalla squadra. Cerco di parlare con loro e di dimostrare che questa è la strada giusta". Lo ha detto l'allenatore del Genoa, Thiago Motta, dopo il pareggio (0-0) con il Napoli al San Paolo. "Stiamo crescendo - ha aggiunto il tecnico genoano - abbiamo controllato il gioco, in alcuni momenti abbiamo provato ad addormentare la partita rallentandola, in altri abbiamo accelerato contro una grande squadra. Alla fine sono contento della prova, potevamo anche segnare". "Sono convinto - conclude - che, se giochiamo così, creeremo più palle-gol e proveremo sempre a vincere. Noi in testa abbiamo sempre l'obiettivo di vincere ma, contro una squadra come il Napoli, la nostra prestazione è da complimenti".