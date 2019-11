Boccia, tifo per la Gronda e tifo per Genova

(ANSA) - GENOVA, 8 NOV - "Io tifo per la gronda e tifo per Genova". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia interpellato a Genova, a margine di un evento dell'associazione degli industriali, in merito alle notizie secondo le quali i finanziamenti per la Gronda di Genova non sarebbero previsti in manovra.(ANSA).