'Aggiungi un posto a tavola' da applausi

(ANSA) - GENOVA, 8 NOV - Applausi calorosi al Carlo Felice per "Aggiungi un posto a tavola", la commedia musicale scritta nel 1974 da Garinei e Giovannini con la musica di Armando Trovajoli e le coreografie di Gino Landi. Un'opera che da 45 anni continua ad affascinare le platee per la simpatia del testo (l'annuncio di un secondo diluvio universale), per la magia delle canzoni e per alcune invenzioni spettacolari come la costruzione dell'arca, l'incenerimento del sindaco e la colomba che nel finale spicca il volo per posarsi a tavola: una magia che si ripete puntuale anche se il volatile è planato sulla seggiola accanto a quella prevista. La recita ha segnato l'avvio della nuova tournée di una edizione ora al suo terzo anno di vita, affidata a Gian Luca Guidi (figlio del primo grande interprete, Johnny Dorelli) nel doppio ruolo di protagonista e di regista.

Intorno a lui un ottimo cast, a cominciare dal novantatreenne Enzo Garinei che ha prestato la sua voce ancora fresca e ironica a Dio.