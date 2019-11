Manager Fincantieri perquisiti a Genova

La Guardia di Finanza di Venezia ha perquisito anche due manager della sede genovese di Fincantieri nell'ambito dell'inchiesta sui lavori affidati in subappalto a Marghera. Entrambi hanno lavorato in passato in Veneto. Le accuse, per le persone indagate a Venezia, sono di aver preso mazzette per agevolare l'iscrizione di ditte nell'albo dei fornitori o per aumentare il numero delle ore di impiego delle ditte in subappalto nei cantieri.