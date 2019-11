Benefici da ampliamento Parco Portofino

"Abbiamo il Parco Nazionale delle 5 Terre e davanti il Parco Internazionale Pelagos, se avessimo anche Portofino potremmo chiedere a livello europeo di avere la governance di questo grande territorio in Liguria". Antonio Leverone, del Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino, che conta 150 soggetti tra associazioni, Università e personalità del territorio, spiega l'opportunità per la Liguria di allargare i confini del Parco estendendolo a 22 comuni. "Lo Stato - spiega Leverone - ha fatto fare uno studio che situa l'area interessata tra Bogliasco, Punta Manara e Fontanabuona. È opportuno che i sindaci si coordino". E' un'opportunità anche economica. "Le tutele non saranno superiori a quelle che esistono - dice Leverone - ma per i vantaggi basti pensare che il Parco Regionale in un anno riceve circa un milione, quello nazionale delle 5 Terre ne recupera 20 anche con fondi europei".

Il comitato ha chiesto al ministro dell'Ambiente di informare gli enti: "Regione e comuni hanno contrastato l'iniziativa".