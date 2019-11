Pandev illude ma Udinese rimonta e vince

(ANSA) - GENOVA, 3 NOV - Pandev illude, ma il Genoa su suolo amico si fa rimontare e sconfiggere dall'Udinese che va a segno con De Paul prima dell'intervallo e poi, nella ripresa con Sema e chiude la partita con Lasagna. Il maltempo che frusta la Liguria non impedisce lo svolgimento regolare a Marassi. Il Genoa parte all'arrembaggio, i fiulani si chiudono e con qualche difficoltà resistono. Al 22' il gol dell'immarcescibile Pandev, ispirato magnificamente da Kouamé, scuote il Ferraris ma dura poco: al al 32' De Paul, a servito da Okaka, con un tiro preciso e potente da fuori area va al pareggio. Ripresa assai dura con il Genoa che ci prova e ci riprova ma non sfonda. All'11' ancora Kouamé ma non riesce. Nei minuti finali l'Udinese prima passa con Sema servito da Okaka poi chiude definitivamente con Lasagna in contropiede in pieno recupero.