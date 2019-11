Frana strada Sanremo, 60 persone isolate

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 3 NOV - Circa sessanta persone sono rimaste isolate in località San Pietro, a Sanremo (Imperia), a causa della voragine che si è aperta sull'unica strada che conduce all'abitato. La Protezione civile, intervenuta nella mattinata, ha creato un valico pedonale, che al momento resta l'unico passaggio per raggiungere la frazione.

Sempre a Sanremo, a causa delle piogge, un frana si è verificata in via Duca D'Aosta, strada che conduce alla frazione di Poggio.

Il traffico è stato deviato su strade alternative.