Nina e Laura, Seborga cerca principessa

C'è la rivendicazione dell'indipendenza del principato di Seborga nei programmi di governo presentati dalle due candidate al ruolo di principessa: Nina Menegatto e Laura Di Bisceglie, che si sono presentate agli elettori presentando i loro programmi. Nina è la consorte del principe dimissionario Marcello I e figlia del primo principe di Seborga, Giorgio I. "Vorrei riorganizzare gli statuti, modernizzarli", ha detto Nina, che punta a una maggiore promozione di Seborga in Italia e all'estero anche organizzando eventi sportivi e attività legate al territorio. Tra le iniziative: "Riaprire la Zecca di Seborga, in modo che in paese si possa tornare a utilizzare il Luigino", ha detto Nina.

Cultura e storia sono alla base di Laura Di Bisceglie, che vorrebbe creare un museo nella casa natale di Giorgio. "Seborga è uno stato sovrano dei Cistercensi - ha detto - E' un principato riconosciuto, ma di diritto. Manca solo il riconoscimento politico che otterremo cercando i documenti spariti da qui".

I seborghini voteranno il 10 novembre: per la prima volta alla guida dell'autoproclamato principato ci sarà una donna.