Maltempo: Trenitalia lancia smart caring

(ANSA) - GENOVA, 23 OTT - Trenitalia, viste le avverse condizioni meteo, invita gli utenti ad informarsi sui tutti i canali della società per sapere la situazione dei treni. Prima di mettersi in viaggio, Trenitalia suggerisce di registrarsi al servizio smart caring tramite app Trenitalia: il passeggero riceverà in tempo reale informazioni sul suo treno e sulla circolazione ferroviaria. Trenitalia suggerisce anche di contattare il Call Center gratuito 800 89 20 21 e di consultare la sezione infomobilità e il sito web viaggiatreno.it o seguire i canali social del Gruppo FS Italiane: twitter @fsnews_it; @lefrecce.