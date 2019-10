Genoa: Motta, mi aspetto molto da Schone

(ANSA) - GENOVA, 23 OTT - "Alla squadra ho fatto un discorso di cuore più che di testa. In quel momento era quello che mi veniva da dire". Thiago Motta ha raccontato così il suo primo incontro di ieri con la squadra al completo. Tra i giocatori a disposizione ex compagni di campo come Criscito e Pandev: "Criscito è importante, un giocatore di spessore che sarà fondamentale come capitano. Pandev è una grande persona e dentro ad un gruppo un elemento come lui conta tantissimo. Sono contento di averlo nella mia squadra". Ma l'attesa è soprattutto per Schone, giocatore di caratura internazionale. "Schone lo conosciamo tutti, ha giocato in una grande squadra come l'Ajax e sa di essere un elemento importante. E' un giocatore che deve dare molto e mi aspetto tantissimo da lui. Sono fortunato ad avere giocatori di questo livello nella rosa e sono sicuro che potremo crescere ancora tutti insieme".