Carige cede 0,33% Bankitalia

Banca Carige ha ceduto all'Istituto per il credito sportivo 1.000 quote del capitale della Banca d'Italia, in linea con quanto previsto dal Piano Strategico (cessione delle quote in eccesso rispetto alla partecipazione del 3% fruttifera di dividendi) ad un prezzo pari al valore nominale complessivo, pari a 25.000.000, coincidente con il costo storico. Dopo questa cessione, si legge in una nota, pari allo 0,33% del capitale della Banca d'Italia, il Gruppo Carige detiene ancora 11.095 quote, pari al 3,698%.

"Questa operazione - sottolinea la nota - è particolarmente significativa per l'Istituto per il Credito Sportivo che diviene a tutti gli effetti partecipante al capitale della Banca d'Italia".