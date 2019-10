Pannelli in strada per controllare vista

(ANSA) - RAPALLO, 19 OTT - Test per la prevenzione della maculopatia su cartelli nei pressi dei cantieri di lavoro. È una iniziativa del Lions Club Rapallo e del Comune di Rapallo, prima in Italia, denominata 'Ehi, Guarda qui!': hanno installato un cartello nei pressi dei lavori sul lungomare su cui è stata stampata la griglia di Amsler. Si tratta di un test che i cittadini anziani possono fare tappandosi prima un occhio e poi l'altro per scoprire se non vede bene le linee, sintomo che potrebbe indicare patologie legate alla maculopatia. "È un modo per sensibilizzare verso una patologia da non sottovalutare - dice il consigliere comunale Salvatori Alongi, oculista - ma se viene individuata precocemente si frena". Gaia Mainieri, primo presidente donna del Lions Club Rapallo si dice soddisfatta "per aver fatto partire a Rapallo questo progetto". Orgoglioso il sindaco Carlo Bagnasco: "I pannelli hanno una utilità sociale, siamo i primi in Italia ad aver adottato un progetto fondamentale per uno screening preliminare sulla maculopatia".