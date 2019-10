Si ribalta camion carico di marmo

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana sono intervenuti questa mattina alle 6.30 per un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante, per fortuna senza feriti. Un bilico che trasportava un container pieno di lastre di marmo stava affrontando la rotonda di via 25 aprile sull'incrocio con via Palmiro Togliatti a Marinella di Sarzana quando, per cause ancora da accertare, si è ribaltato.

Il container da 20 piedi si è sganciato dal rimorchio e si è aperto, riversando le lastre di marmo in mezzo alla strada. I Vigili del Fuoco, che hanno operato anche con la propria autogru inviata sul posto dalla sede centrale della Spezia, hanno impiegato diverse ore per riposizionare in strada il rimorchio e la motrice.