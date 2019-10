Pusher minorenne con 40 dosi eroina

I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, di origini senegalesi, scoperto mentre spacciava eroina dentro il sottopassaggio della stazione di Genova Brignole. I militari, in servizio anti droga, lo hanno notato e si sono avvicinati. Il ragazzo ha provato a scappare e secondo l'accusa ha preso a calci e spintoni i carabinieri. Il pusher aveva addosso 40 dosi di eroina, per un peso di 35 grammi, e 70 euro. In attesa della direttissima è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza.