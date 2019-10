Allerta Gialla per piogge in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - Sulla Liguria si avvicina una nuova intensa fase perturbata, che interesserà in maniera diffusa la regione fino all'inizio della settimana prossima: da questa sera scatta una allerta Gialla (la più bassa). Lo annuncia Arpal spiegando che saranno possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d' aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Domani è previsto un peggioramento: condizioni di instabilità per tutta la giornata daranno luogo a precipitazioni diffuse e persistenti di intensità moderata con cumulate significative e alta probabilità di forti temporali. Domenica sono attesi venti di burrasca e mare in aumento fino a localmente agitato.