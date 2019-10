Sanità:al Galliera nuove apparecchiature

(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - Inaugurate al Galliera tre apparecchiature di nuova generazione: Moc (Mineralografia Ossea Computerizzata), Tac e Risonanza Magnetica. "È un giorno importante - dice il governatore Giovanni Toti - che dimostra l'impegno per migliorare la sanità e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei cittadini. Poco meno di un anno fa abbiamo presentato qui il nuovo angiografo, il raddoppio degli spazi del pronto soccorso e il nuovo dipartimento ad alta intensità di cure, a conferma dell'importanza del Galliera".

"Le nuove apparecchiature, acquistate con risorse dell'Ente, contribuiranno a formulare diagnosi più precise, premessa indispensabile per garantire ai pazienti cure appropriate", dice l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale.

"Presentiamo 3 tecnologie che rientrano nel rinnovamento del parco tecnologico dell'ospedale. Con questo intervento - spiega il Dg Adriano Lagostena - vogliamo garantire agli operatori strumenti adeguati per soddisfare al meglio i bisogni dei pazienti".