Achille Lauro, "Incompreso come Tenco"

(ANSA) - SANREMO, 17 OTT - Al via questa sera a Sanremo la quarantatreesima edizione del Premio Tenco, tra riconoscimenti e musica d'autore suonata dal vivo. Sul palco del Teatro Ariston, ci saranno, tra gli altri, Vinicio Capossela, Manuel Agnelli, Enzo Gragnagniello, Rancore e Daniele Silvestri. Ad aprire ufficialmente la rassegna sarà invece Achille Lauro, oggetto nei giorni scorsi di una polemica tra il Club Tenco, organizzatore della rassegna, e la famiglia di Luigi Tenco. "Sono al corrente delle polemiche - ha commentato Achille Lauro - ma forse a qualche persona fa strano pensarmi al Tenco perché non si conosce il percorso che ho fatto, tra canzoni pianoforte e voce o anche elettronici. Potrà sembrare strano, ma io sono un cantautore, scrivo le mie canzoni sui fogli di carta di un blocco. Non vengo da un genere, ho trent'anni e sto al passo con la musica contemporanea. Forse con Luigi Tenco ho in comune una cosa, essere incompreso. Ascoltate le mie canzoni".