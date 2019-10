Calcio, Ranieri strano destino Roma

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Ha sostituito Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma, nel finale della scorsa stagione; lo sostituisce ora, su quella della Samp, a inizio del nuovo campionato. E domenica affrontare proprio i giallorossi. "Si', e' uno strano destino - dice Claudio Ranieri, alla presentazione come allenatore doriano - Spero Di Francesco non mi odi, non fossi stato io sarebbe stato un altro...Quanto all'incrocio con la Roma, è un bellissimo destino: vuol dire che sono tornato nel calcio di alto livello".