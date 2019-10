Ubriaca carambola fuori strada, illesa

(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - In auto carambola oltre il ciglio della strada e finisce per incastrarsi tra gli alberi. La donna, secondo quanto appreso era ubriaca e è rimasta illesa.

L'incidente è avvenuto la scorsa notte nella zona di via Carso.

Sul posto Polizia locale e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo riportandolo sulla carreggiata utilizzando un argano meccanico. Per liberare la macchina incastrata, si è reso necessario tagliare alcuni alberelli.