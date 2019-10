Porto Genova, tra 2 anni nuova viabilità

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - Ci vorranno "due anni-due anni e mezzo" per trasformare in realtà il progetto della nuova viabilità del porto di Genova e "separare in modo pressoché totale il traffico pesante in entrata e uscita dai terminal di Sampierdarena attraverso i varchi S.Benigno, Etiopia e Ponente dal traffico leggero". Lo ha detto il presidente dell'Autorità di sistema portuale Paolo Emilio Signorini oggi a Genova commentando il bando di gara da 120 milioni di euro per la nuova viabilità del porto di Genova. Fine lavori prevista al massimo entro metà 2022. "Una tra le opere più importanti del cosiddetto 'ultimo miglio' viabilistico e ferroviario per accedere ai terminal del porto - la definisce Signorini - La 'macchina' messa in moto nei due anni passati con il sindaco Bucci inizia a macinare". Quando il ponte sul Polcevera sarà ricostruito "e gli interventi di 'ultimo miglio' realizzati avremo raggiunto una pressoché totale separazione del traffico pesante da quello leggero. Per Genova un risultato straordinario".