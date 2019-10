Canottaggio: intesa Lega Navale-Ficsf

(ANSA) - ROMA, 11OTT -La Lega Navale Italiana e la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per dare impulso alle attività sportive della disciplina del canottaggio con sedile fisso, con particolare riguardo al coinvolgimento degli atleti diversamente abili.

Le basi per l'accordo, teso a coordinare al meglio le attività che le due associazioni possono svolgere insieme,sono state gettate durante l'incontro a Genova nel 2018 tra il presidente Ficsf e il Vice Presidente Lni, Piero Fabrizi e la firma del protocollo d'Intesa è avvenuta a Roma, nella sede della presidenza della Lega Navale Italiana, da parte dei rispettivi presidenti,Marco Mugnani per la Ficsf e Maurizio Gemignani per la Lni. L'accordo nasce quasi naturalmente, considerando le comuni finalità statutarie. La Lni ha lo scopo di diffondere la cultura del mare, con particolare riguardo alla promozione degli sport marinareschi,alla salvaguardia delle tradizioni del mare e all'avvicinamento al mare da parte dei meno fortunati.