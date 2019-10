Sequestrati hashish e coca in frontiera

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 10 OTT - Un carico di 144 chilogrammi di hashish e 63 grammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in due distinte operazioni che hanno portato all'arresto di tre persone: due cittadini marocchini e un imperiese, rispettivamente bloccati in uscita agli svincoli di Ventimiglia e Bordighera dell'Autofiori. Nel primo caso è stato fermato un tir proveniente dalla Spagna, condotto dai due nordafricani, uno dei quali residente a Somma Lombardo (Varese). Il mezzo era vuoto, ma grazie al fiuto del cane antidroga Charlie è stato scoperto un doppio fondo ricavato al di sotto del pianale di carico. Occultati da una piastra di ferro, i finanzieri hanno trovato 1.470 panetti di hashish.

All'uscita del casello di Bordighera, invece, è stata fermata una Golf su cui viaggiava un quarantenne milanese residente a Diano Marina (Imperia). Anche in questo caso il cane Frizzy ha aiutato i Baschi Verdi a trovare nel sedile del conducente e nel cruscotto la cocaina.