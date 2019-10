Liguria salgono maltrattamenti su minori

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - In crescita i reati sui minori in Liguria, aumentati nel complesso dell'11% nel corso del 2018, per raggiungere un totale comunque limitato di 167 vittime, ma in maggioranza bambine (il 63%). Per un confronto, i reati con vittime sotto i 18 anni nella regione rappresentano meno del 3% di quelli registrati nell'intero Paese (5.990, di cui il 59,4% sono bambine o ragazze). Spicca un dato, un terzo dei casi registrati in Liguria sono maltrattamenti: Hanno coinvolto 54 minori e rispetto al 2017 sono aumentati del 32%, riguardando per il 67% vittime di sesso femminile. E' quanto emerge dai dati elaborati dal Comando Interforze per il nuovo Dossier della Campagna 'Indifesa' di Terre des Hommes.

Benché con numeri in assoluto limitati, poi, risultano in netto aumento sia i reati relativi alla detenzione di materiale pornografico (+150% a 5 vittime, di cui 4 le bambine o ragazze) e sia quelli relativi ad atti sessuali (raddoppiati a 10 casi, 6 le vittime di sesso femminile).