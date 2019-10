Arrestata sexy ladra dei Rolex a Genova

(ANSA) - GENOVA, 8 OTT - La polizia ha arrestato una delle sexy ladre di Rolex sottratti ad anziani. La squadra mobile di Genova ha fermato Casandra Voicu, 22 anni, accusata di avere derubato un pensionato di 79 anni lo scorso settembre in via Quinto. La giovane aveva fermato l'anziano con la scusa di chiedere informazioni stradali e lo ha abbracciato per ringraziarlo. In realtà era riuscita a sfilargli un Rolex del valore di circa 4 mila euro. La donna è stata rintracciata sempre in via Quinto, mercoledì, dopo avere provato a derubare un'altra persona con la stessa tecnica. Determinante per le indagini anche l'analisi delle telecamere di sorveglianza. Gli agenti della mobile di Genova e Milano hanno perquisito un appartamento nel capoluogo lombarda dove la donna si appoggiava per cercare refurtiva.