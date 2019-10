Pitbull morde bimba, ferite lievi

Una bambina di sei anni è stato morsa due volte da un pitbull mentre si trovava nei giardini del centro commerciale della Fiumara a Genova Sampierdarena. La piccola è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata all'ospedale Gaslini in codice giallo per ferite lievi. Secondo quanto accertato dalla polizia, il cane era regolarmente al guinzaglio quando la bambina si è avvicinata giocando.

L'animale, non si sa per quale motivo, l'ha morsa. IL proprietario ha subito tirato il guinzaglio per allontanarlo, ma il pitbull ha morso nuovamente la piccolina. L'animale è risultato in regola con vaccinazioni e assicurazioni e anche dotato di microchip.