Gronda: Toti, bisogna aprire il cantiere

"Bisogna aprire il cantiere, ora!" Lo dice della Gronda il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook. "Il progetto della Gronda è pronto da anni. Il tracciato è stato definito nel dettaglio, gli espropri sono stati fatti: 50 milioni già pagati.

I lavori dovevano iniziare a inizio anno - afferma -. Basta una firma del Ministro per far partire il cantiere, migliaia di posti di lavoro e una strada fondamentale per la Liguria. Eppure il Governo, dopo 15 anni di discussioni, ancora parla di aprire tavoli di confronto. Va bene, un tavolo non si nega a nessuno, ma l'unica cosa che andrebbe aperta è il cantiere! O l'opera si fa così com'è, oppure si dica che non si vuole fare. Perché i Grillini sono contrari e il Pd pur di occupare qualche poltrona si inginocchia al cospetto del nuovo alleato! Parlare di nuovi tracciati, revisioni del progetto, cambiamenti vuol dire non fare la Gronda. Basta nascondersi dietro tavoli e dibattiti: bisogna aprire il cantiere, ora!".