Autostrade: bocciato odg per revoca, bagarre in Aula Genova

Bagarre nell'aula del consiglio comunale di Genova e seduta sospesa per qualche minuto per lo scontro tra maggioranza e opposizione dopo la bocciatura dell'ordine del giorno sulla revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia. Il consiglio ha respinto con il voto contrario di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Direzione Italia e Vince Genova un ordine del giorno voluto invece da M5S, Pd, Lista Crivello e Chiamami Genova e che impegnava sindaco e giunta, "alla luce degli sviluppi dell'inchiesta bis sul Morandi e sui report sullo stato dei viadotti autostradali, ad attivarsi con il governo sollecitando la revisione fino alla possibile revoca delle concessioni al gruppo Benetton". Dopo l'esito della votazione (35 presenti, 15 favorevoli e 20 contrari) Luca Pirondini, capogruppo M5S, ha preso parola e ha rivolto un attacco al centrodestra: "Volevo fare i complimenti alla maggioranza dell'aula che continua a difendere Autostrade, evidentemente quello che è successo non è bastato, Vergognatevi! Non avete rispetto delle vittime del crollo del Morandi". A quel punto la reazione del consigliere delegato Sergio Gambino (FdI) che ha suggerito al pentastellato di "sciacquarsi la bocca prima di parlare delle vittime del Morandi" e ancora "siete da un anno e mezzo al governo, perché non avete revocato le concessioni?". Il presidente del Consiglio comunale Alessio Piana ha sospeso la seduta. La situazione è poi tornata alla calma. (ANSA).