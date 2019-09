Tgevents Television raggiunge 450puntate

(ANSA) - TORINO, 30 SET - 'Tgevents Television', format televisivo dell'Agenzia Eccoci, taglia il traguardo delle 450 puntate. In onda su oltre 80 emittenti del digitale terrestre, da dodici anni la trasmissione si occupa di raccontare ai telespettatori eventi come il Reality Festival, le imprese della Nazionale Calcio Tv, il Festivalmare, la mostra del cinema di Venezia o i grandi concerti.

Nato da una idea di Marco Dottore e Luca Galtieri, con la regia di Alessia Nasi e Enzo Antinoro, il format si avvale della collaborazione di professionisti presenti su tutto il territorio nazionale. "Mettere insieme questa macchina non è stato facile, ma con passione e professionalità crediamo di aver raggiunto l'obiettivo di dare vita a un format aperto a tutti senza esclusione di alcuno", affermano Marco Dottore e Luca Galtieri, che festeggeranno le 450 puntate con una trasmissione speciale che raccoglierà il meglio della produzione di questi anni.