A.Mittal:accordo su lpu per chi è in cig

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Firmato a Roma il rinnovo dei lavori di pubblica utilità per i lavoratori in cassa integrazione dell'ex Ilva di Cornigliano. Dopo l'occupazione di martedì scorso dell'aula del consiglio regionale proprio per sollecitare il governo alla convocazione del tavolo, visto che i lavori di pubblica utilità scadevano oggi, questo pomeriggio è arrivata in poco più di un'ora la firma dell'accordo tra Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm, il Mise e il Ministero del lavoro. La novità è rappresentata dal fatto che i lavori di pubblica utilità non scadranno il prossimo settembre ma si rinnoveranno automaticamente insieme alla cassa integrazione che riguarda oggi circa 280 lavoratori non assorbiti da Arcelor Mittal ma rimasti in Ilva in amministrazione straordinaria.