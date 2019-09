Trovato morto anziano cercatore funghi

E' stato trovato morto Alberto Moscone, il cercatore di funghi di 81 anni disperso da due giorni in Val D'Aveto. La scorsa notte i vigili del fuoco hanno individuato il cadavere dell'anziano in una scarpata del monte Penna. Per recuperare la salma verrà usato l'elicottero dei pompieri. Da accertare se l'uomo sia morto per le conseguenze della caduta nella scarpata o se abbia avuto un malore mortale che ha causato la caduta. L'anziano era andato nei boschi in località Casermette insieme ad alcuni parenti, poi si era allontanato dal gruppo e non era più rientrato a casa.