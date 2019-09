Cosulich, verso acquisizioni per 50 mln

(ANSA) - GENOVA, 25 SET - "Prevediamo nei prossimi due anni di investire 50 milioni di euro in nuove acquisizioni e nuovi asset in Italia e nel mondo". Lo ha annunciato Augusto Cosulich, Ad della Fratelli Cosulich, nata nel 1857 e oggi gruppo nello shipping da 1 miliardo e mezzo di fatturato, 950 occupati, 23 uffici in giro per il mondo e 74 società controllate. "Il mondo cambia velocemente e noi abbiamo iniziato già da qualche anno a cercare di adattarci al cambiamento" ha spiegato Augusto Cosulich. Per questo prosegue l'impegno sulle acquisizioni "in tutte le direzioni, in tutte le otto business unit in cui è articolata la Fratelli Cosulich". Quindi dal bunker alla logistica, dai contenitori al real estate, dall'It allo yachting al trading industriale e le assicurazioni. "Non ci piacciono i fondi di investimento, perché dal nostro punto di vista speculano: comprano e poi mirano semplicemente a rivendere. Noi abbiamo una visione di lungo termine, vogliamo fare impresa, creare lavoro, il nostro interesse è crescere".