Costa, 50mln per restyling nave a Genova

(ANSA) - GENOVA, 25 SET - Il Gruppo Costa Crociere scommette sulla capacità tecnica genovese e annuncia la decisione di portare a Genova un importante lavoro di restyling su una nave della flotta, per un investimento complessivo del valore di 50 milioni di euro. Lo annuncia una nota.

La commessa prevede anche il coinvolgimento del cantiere San Giorgio del Porto, ufficializzato oggi con la firma di un accordo, presso la sede centrale di Genova della compagnia italiana, da parte dell'ad del gruppo Costa e Carnival Asia Michael Thamm, dell'ad di San Giorgio del Porto Ferdinando Garrè, alla presenza tra gli altri del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Paolo Emilio Signorini. I lavori della durata di un mese porteranno alla trasformazione di Costa neoRiviera, oggi in servizio per il marchio Costa Crociere, nella nuova Aidamira, destinata al marchio tedesco Aida Cruises.

Complessivamente saranno circa 1000 gli addetti coinvolti, di cui circa 150 diretti del cantiere.