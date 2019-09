Bucci, Ocean Race avrà grande ricaduta

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - "Secondo i calcoli che abbiamo fatto con il nostro ufficio di marketing territoriale abbiamo visto che a un investimento di 1 corrisponde una ricaduta di 12 - 13. E' uno dei più grandi investimenti che si possano fare, tenuto anche presente l'esperienza fatta in passato dalle altre città che hanno fatto la finish line della regata". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a proposito dell'investimento che dovrà fare la città per prepararsi a ospitare nel 2022 la tappa finale della regata "The Ocean Race". "E' l'evento più importante di vela per l'Italia da sempre e il fatto che sarà a Genova è un punto di forza e di stimolo. Ci aspettiamo tantissima gente per il gran finale, che durerà almeno 10 giorni: abbiamo previsto 30-40 mila persone al giorno, quindi un altro Salone Nautico dal punto di vista dell'afflusso delle persone. Alla fine saranno quasi come due Euroflora coincidenti".