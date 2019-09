Calcinacci caduti da viadotto autostrada

Ancora una caduta di calcinacci, senza conseguenze per le persone, dal viadotto autostradale Bisagno a Genova. L'hanno segnalata alcuni cittadini della zona delle Gavette che vivono nei pressi del viadotto della A12. Sul posto, un'area di sosta sotto i piloni, si sono recati tecnici di Autostrade e polizia locale. Dopo una serie di valutazioni è stato deciso di non chiudere il parcheggio. Lo scorso agosto sul viadotto si era staccato un coprigiunto e due auto erano state danneggiate, poche settimane prima erano caduti dei pezzi di calcestruzzo. Questa mattina, forse anche a causa del maltempo e del vento, è successo di nuovo. Nelle ultime settimane si sono susseguiti cantieri di monitoraggio, sopra il ponte, durante la notte e Autostrade aveva spiegato che "l'opera è assolutamente sicura e non è stata riscontrata alcuna anomalia che ne influenzi il comportamento statico".