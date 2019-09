Vertice tra giunte Piemonte e Liguria

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Vertice bilaterale, lunedì a Genova, tra le giunte regionali di Piemonte e Liguria. I presidenti Alberto Cirio e Giovanni Toti, e i loro assessori, si incontrano a Genova, nella sede della Regione Liguria di piazza De Ferrari, per fare il punto su numerosi argomenti, tra cui la candidatura Unesco delle Alpi liguri, la riqualificazione delle aree montane confinanti e la Via Francigena.

"Su molti fronti strategici come trasporti, turismo e cultura, ma anche su servizi fondamentali come sanità e istruzione, Piemonte e Liguria possono potenziare le sinergie non solo a livello di iniziative, ma a partire da una programmazione e pianificazione comune - sostiene il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - La logistica è un nodo fondamentale: Tav e Terzo Valico si incrociano in Piemonte e Alessandria e Cuneo sono i retroporti naturali di Genova e Savona. Ma penso anche allo sviluppo delle nostre aree montane confinanti e alla progettazione europea, ad esempio in agricoltura".