Peracchini e Ponzanelli in 'Cambiamo!'

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli e tanti primi cittadini spezzini erano presenti alla presentazione di Cambiamo a Porto Lotti, aderendo al partito fondato da Giovanni Toti: erano già tutti nell'area 'arancione' di Toti. "Presentiamo gli amministratori e i sindaci di un partito che si è costituito solo mercoledì ma che nel nostro territorio è già molto radicato, qui sono partite prima le 'squadre' del contenitore" ha detto l'onorevole Manuela Gagliardi. Ora inizierà la costituzione dei circoli e il tesseramento. "Un lavoro da anni strutturato a Spezia e in Liguria, che ha visto proprio negli amministratori il motore principale - ha detto l'assessore regionale Giacomo Giampedrone -. Dal territorio a partito nazionale, per diventare punto di riferimento per quell'area moderata sotto rappresentata ora nel centrodestra". Tra i sindaci presenti anche Andrea De Ranieri di Ameglia, Loris Figoli di Riccò del Golfo, Matteo Cozzani di Porto Venere.