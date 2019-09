Ice lancia Genova per Seatrade 2022

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - "Ho inviato una lettera agli organizzatori di Seatrade Cruise 2022 per il pieno supporto dell'Agenzia Ice alla candidatura di Genova". Il presidente di Ice Agenzia, Carlo Ferro lo annuncia a margine del convegno "Genova Hub dell'economia del mare" al Salone Nautico. Un sostegno per caldeggiare la scelta di portare nel capoluogo ligure l'edizione 2022 della vetrina delle crociere nel Mediterraneo. "La blue economy è stimata avere un impatto nell'ordine dei 140 miliardi sull'economia italiana, è un fattore/attore importante - dice Ferro -. Blue economy vuol dire cogliere tutte le opportunità che può dare l'economia del mare e guardando al futuro significa rendere prodotti e servizi che si svolgono sul e attorno al mare più compatibili con l'utilizzo del mare non più come risorsa ma come patrimonio da salvaguardare". Ice conferma il sostegno alla nautica e al Salone: "Questa manifestazione - sottolinea Ferro - è l'unica fiera italiana su cui quest'anno abbiamo potuto aumentare del 20% le risorse stanziate".