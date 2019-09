Cdp indica Marino Ad Ansaldo Energia

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha designato Giuseppe Marino come A.d di Ansaldo Energia (Aen), società partecipata tramite Cdp Equity. La lista di candidati designata da Cdp per il Cda di Aen è composta da Giuseppe Zampini (presidente), Giuseppe Marino (A.d.), Giampietro Castano (indipendente), Fabiola Mascardi (indipendente), Simone Bergozi e Fabio Massoli. Con l'ingresso in Aen, Marino lascerà la responsabilità di Group COO Rolling Stock di Hitachi e il ruolo di Corporate Officer di Hitachi Ltd.

Tokyo. Il Cda ha inoltre designato alla carica di sindaci effettivi, Paolo Biancone e Federica Fiorani. mentre alla carica di sindaco supplente, Samantha Gardin. Giuseppe Marino, nato a Brescia nel 1964 è laureato in Ingegneria Meccanica e vanta una lunga carriera internazionale.