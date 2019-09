Vela: Campionato Marina Loano a ottobre

(ANSA) - LOANO (SAVONA), 18 SET - Dopo il successo della prima edizione, che nello scorso inverno ha visto 23 barche al via, il 26 ottobre scatterà il 2/o Campionato invernale Marina di Loano, organizzato dal Circolo Nautico del Finale, Circolo Nautico Loano, CNAM Alassio, in collaborazione con Marina di Loano e Yacht club Marina di Loano. Il programma della manifestazione prevede sette fine settimana di regate aperte alle barche da 7 metri in su. L'organizzazione mette a disposizione l'ospitalità gratuita, dal 19 ottobre al 25 febbraio a Marina di Loano per tutte le imbarcazioni iscritte che garantiranno la presenza e la partenza nelle regate in almeno cinque week-end. Ogni sabato il primo segnale di avviso verrà dato alle 11,40. Per le regate della domenica sarà esposto apposito comunicato. La formula di partecipazione è molto ampia: consente l'iscrizione e le classifiche per le imbarcazioni in possesso di certificati di stazza ORC e IRC, ma anche per chi vorrà navigare in Classe 'libera' con adozione del Rating Fiv.