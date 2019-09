Paita lascia il Pd e va con Renzi

La parlamentare ligure Raffaella Paita, già candidata alle regionali, lascia il Pd per Renzi. "Ho scelto di essere parte di una nuova sfida. Una nuova forza politica per dare una casa a chi crede e lavora per un Paese moderno, aperto al mondo e al futuro. Una nuova forza politica capace di allargare la base parlamentare del Governo, promuovere politiche riformiste su sviluppo, lavoro, diritti. Ma soprattutto una nuova forza politica che parli al Paese il linguaggio del futuro, che proponga al Paese una visione del futuro" ha spiegato Paita in una nota. "L'Italia non deve aver paura di stare in Europa e nel mondo, non deve aver paura di essere quel che merita. Voglio contribuire a dare casa a chi crede nelle riforme e nel coraggio di farle".